Обстріл Херсонщини: двоє людей загинули, п’ятеро поранені
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:11, 01 липня, 2025
-
Упродовж доби 30 червня російська армія обстріляла 33 населені пункти на правобережжі Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок атак загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, складське приміщення, газопровід і легкові автомобілі.
Також вчора росіяни обстріляли і Миколаївщину. В одному із сіл загинув 45-річний чоловік, 37-річна жінка дістала поранення — її госпіталізували. Окрім цього є руйнування будинків, магазину, школи та дитячого садочка.
Останні новини про: Війна в Україні