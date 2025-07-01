Обстріл Херсонщини: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

Наслідки після обстрілу російської армії Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби 30 червня російська армія обстріляла 33 населені пункти на правобережжі Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атак загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, складське приміщення, газопровід і легкові автомобілі.

Також вчора росіяни обстріляли і Миколаївщину. В одному із сіл загинув 45-річний чоловік, 37-річна жінка дістала поранення — її госпіталізували. Окрім цього є руйнування будинків, магазину, школи та дитячого садочка.