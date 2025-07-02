Вранці росіяни з дронів вдарили по Херсону і Антонівці: поранені чотири людини

Внаслідок атаки Херсонщини поранені чотири людини. Фото: lb.ua

Вранці 2 липня російська армія скинула вибухівку з безпілотників на Херсон і селище Антонівка. Поранення дістали четверо людей.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Орієнтовно о 7:00 дрон атакував Антонівку. До лікарні у середньому стані тяжкості шпиталізували 44-річного чоловіка та 52-річну жінку. У них — вибухові травми та уламкові поранення. Ще один 57-річний чоловік отримав легкі травми, лікуватиметься вдома.

Близько 8:00 безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. 54-річного чоловіка поранило уламками в голову, шию та плече. Він перебуває в тяжкому стані, лікарі борються за його життя, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що пізно ввечері 1 липня російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Унаслідок удару постраждали восьмеро людей — п’ятеро пацієнтів і троє медичних працівниць.