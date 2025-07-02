Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні: поранено 8 людей, серед них медики й пацієнти
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- Марія Хаміцевич
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9:20, 02 липня, 2025
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Пізно ввечері 1 липня російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Унаслідок удару постраждали восьмеро людей — п’ятеро пацієнтів і троє медичних працівниць.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Одна з медсестер, 44-річна жінка, отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення грудної клітини. Її госпіталізували. Ще дві працівниці, 54 та 44 років, лікуються амбулаторно.
Четверо пацієнтів — двоє чоловіків (58 і 60 років) та дві жінки (64 і 57 років) — залишаються в лікарні з вибуховими травмами, контузіями й уламковими пораненнями. Ще одна постраждала — 69-річна жінка — відмовилась від госпіталізації після надання допомоги. Поранення отримали 10 людей.
Крім цього, за добу росіяни атакували також житлові райони області та об’єкти інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівку, 11 приватних будинків, фермерське господарство, підприємство, автобус і кілька авто, повідомили в Херсонській ОВА.
Нагадаємо, що також вчора російські війська атакували і Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілу загинув чоловік. Також було пошкоджено кілька приватних будинків, школу, дитячий садок і лінію електропостачання
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