Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні: поранено 8 людей, серед них медики й пацієнти

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Пізно ввечері 1 липня російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Унаслідок удару постраждали восьмеро людей — п’ятеро пацієнтів і троє медичних працівниць.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Одна з медсестер, 44-річна жінка, отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення грудної клітини. Її госпіталізували. Ще дві працівниці, 54 та 44 років, лікуються амбулаторно.

Четверо пацієнтів — двоє чоловіків (58 і 60 років) та дві жінки (64 і 57 років) — залишаються в лікарні з вибуховими травмами, контузіями й уламковими пораненнями. Ще одна постраждала — 69-річна жінка — відмовилась від госпіталізації після надання допомоги. Поранення отримали 10 людей.

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Крім цього, за добу росіяни атакували також житлові райони області та об’єкти інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівку, 11 приватних будинків, фермерське господарство, підприємство, автобус і кілька авто, повідомили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що також вчора російські війська атакували і Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілу загинув чоловік. Також було пошкоджено кілька приватних будинків, школу, дитячий садок і лінію електропостачання