Росіяни за добу поранили девʼятьох людей на Херсонщині: пошкоджені будинки та авто

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Унаслідок російських атак на Херсонську область протягом доби 2 липня поранено девʼятьох людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілів пошкоджено два багатоповерхових та сім приватних будинків, господарську споруду та автівку. Під ударами перебували десятки населених пунктів, зокрема Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Нововоронцовка, Херсон та інші.

Крім цього, вранці 3 липня росіяни атакували Дніпровський район Херсона з безпілотника, зазначили у Херсонській обласній державній адміністрації.

Поранення отримав 74-річний чоловік — його госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями обличчя й ноги.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу — 75-річну жінку. Вона також отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що російські війська нещодавно також атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло подружжя, серед постраждалих — двоє дітей. Тоді росіяни також вдарили по багатоповерхівці.

Також вночі 3 липня росіяни атакували Одесу дронами Shahed. Один із них влучив у житлову багатоповерхівку. Постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє дітей семи та девʼяти років.