Росіяни атакували лікарню у Херсоні: пошкоджені швидкі та будівля

Росіяни атакували лікарню у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

У Дніпровському районі Херсона російські дрони атакували один із медичних закладів.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Унаслідок удару була пошкоджена будівля лікарні, кілька машин швидкої допомоги та цивільні авто. У приміщенні повибивало вікна. За даними адміністрації, обійшлося без поранених.

Росіяни атакували лікарню у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Росіяни атакували лікарню у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Росіяни атакували лікарню у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Росіяни атакували лікарню у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Росіяни атакували лікарню у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Також внаслідок російських атак на Херсонську область протягом доби 2 липня поранено девʼятьох людей. Унаслідок обстрілів пошкоджено два багатоповерхових та сім приватних будинків, господарську споруду та автівку.