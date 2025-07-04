  • пʼятниця

    4 липня, 2025

  • 29°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині за добу обстріляли 41 населений пункт: є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами очільника ОВА, під вогнем опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 12 приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги та декілька приватних автівок.

Сьогодні зранку, 4 липня,військові РФ атакували безпілотником Херсон. Жінка отримала поранення. Її доправили до лікарні. Медики діагностували в неї вибухову травму та уламкове поранення ноги, йдеться у дописі Херсонської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, також вчора російські війська атакували Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль. Крім цього, виникла пожежа сухої трави.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вперше використала порт у Маріуполі для перекидання бронетехніки
Вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди»: обстріли пошкодили будинок і авто
У Києві після обстрілу зафіксували сильне забруднення повітря: людям радять не виходити на вулицю
Реклама

Читайте також:

новини

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мистецтво, музика й кіно: культурний тиждень у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

«Нормальний бізнес таким шляхом не піде», — головний архітектор Миколаєва розкритикував будівництво заправки OKKO у дубах

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині склали вже 114 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в природних зонах

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

У Києві після обстрілу зафіксували сильне забруднення повітря: людям радять не виходити на вулицю
Вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди»: обстріли пошкодили будинок і авто
Росія вперше використала порт у Маріуполі для перекидання бронетехніки

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Херсонська викладачка, яка причетна до вивезення дітей з інтернату на Миколаївщині, очолила університет у Ростові

Вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди»: обстріли пошкодили будинок і авто