На Херсонщині за добу обстріляли 41 населений пункт: є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами очільника ОВА, під вогнем опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 12 приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги та декілька приватних автівок.

Сьогодні зранку, 4 липня,військові РФ атакували безпілотником Херсон. Жінка отримала поранення. Її доправили до лікарні. Медики діагностували в неї вибухову травму та уламкове поранення ноги, йдеться у дописі Херсонської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, також вчора російські війська атакували Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль. Крім цього, виникла пожежа сухої трави.