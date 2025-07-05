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Через російські обстріли Херсонщини загинула людина, ще одинадцять поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська атакували 48 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одинадцять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни застосовували артилерію, дрони та авіацію, обстрілюючи житлові райони та об’єкти соціальної інфраструктури. Було пошкоджено автозаправну станцію, газогін, дві багатоповерхівки, 26 приватних будинків, гараж та кілька автомобілів.

Сьогодні вранці, у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув вибухівку на місцеву мешканку. 24-річна жінка дістала вибухову травму й осколкові поранення ніг. Її доправили до лікарні, повідомили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що минулої доби росіяни також обстрілювали і Миколаївську область, через що в одному із сіл загорілась суха трава. Також було пошкоджено дах приватного будинку.

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