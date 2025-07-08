Росіяни під ранок вдарили дронами по Херсонщині: поранення отримали 3 людини
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- Юлія Бойченко
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9:08, 08 липня, 2025
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Російські окупанти продовжують атакувати мирне населення Херсонщини з безпілотників — лише за ранок 8 липня поранили трьох людей.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.
«Впродовж години у Дніпровському районі Херсона через російські дронові атаки постраждали троє людей», — йдеться у повідомленні.
Близько 4:20 під удар потрапили двоє чоловіків 32 та 34 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення. Одного постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості, другий — лікуватиметься амбулаторно.
Близько 5:10 ранку ворог скинув вибухівку на 65-річну жінку — вона отримала тяжкі поранення: вибухову травму, поранення черева та ніг. Наразі за її життя борються лікарі.
Нагадаємо, у ніч на 8 липня російські війська атакували «Шахедами» Веснянську громаду Миколаївської області. Внаслідок чого в селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка — на ранок його стан стабільно важкий.
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