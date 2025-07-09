Росіяни атакували дроном однорічного малюка та літню жінку на Херсонщині

На Херсонщині росіяни атакували дроном однорічного малюка та літню жінку. Ілюстраційне фото: Поліція Херсонської області

Російські військові у селі Правдине Білозерської громади атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці. Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка», — пише Олександр Прокудін.

Він додав, що швидка надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.

Також об 11:00 росіяни атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Зазначається, що у 56-річного чоловіка — вибухова травма, контузія, уламкові поранення грудної клітини та ніг. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Нагадаємо, у ніч на 8 липня внаслідок ворожих атак на Миколаївщині зафіксовано кілька пожеж та руйнування.