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За тиждень на Херсонщині знищили понад 1400 дронів, запущених росіянами

Херсонська область. Ілюстраційне фото: ShutterstockХерсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

У період з 7 по 13 липня сили оборони знищили понад 1473 російських безпілотників, що становить 73% від загальної кількості використаних по Херсонській області.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Усього за тиждень зафіксовано 2008 випадки застосування FPV-дронів і скидів з безпілотників, з яких 1008 — у межах Херсонської громади. Також на цій території знищили 788 російських дронів.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, російські війська упродовж доби обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі.

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