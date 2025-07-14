За тиждень на Херсонщині знищили понад 1400 дронів, запущених росіянами
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- Даріна Мельничук
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21:31, 14 липня, 2025
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У період з 7 по 13 липня сили оборони знищили понад 1473 російських безпілотників, що становить 73% від загальної кількості використаних по Херсонській області.
Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Усього за тиждень зафіксовано 2008 випадки застосування FPV-дронів і скидів з безпілотників, з яких 1008 — у межах Херсонської громади. Також на цій території знищили 788 російських дронів.
Нагадаємо, російські війська упродовж доби обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі.
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