  • понеділок

    14 липня, 2025

  • 28°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 28° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу Росія обстріляла 33 населені пункти Херсонщини: є загиблий и поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська упродовж доби обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі.

Про це 14 липня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни поцілили по території ринку. Пошкоджені сім багатоповерхових та дев'ять приватних будинків, стільникова вежа, дачний кооператив та приватні авто.

Нагадаємо, також минулої доби росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Один із безпілотників влучив у складське приміщення, де зберігались матеріали для харчової промисловості.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами й артилерією: пошкоджено будинки та школу
У Херсоні облаштовують підземні лікарні: в одному з медзакладів уже діє операційна та реанімація
Російський дрон вдарив по складу у Миколаєві, виникла пожежа
Реклама

Читайте також:

новини

П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Аліна Квітко
новини

У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Римі відбулася конференція з відновлення України: чим вона корисна для Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

За три роки бізнес отримав мікрогрантів на ₴79,3 млн у Миколаївській області

Юлія Бойченко
новини

«Виявляють стриманість», — Марінов про готовність партнерів інвестувати в економіку Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон вдарив по складу у Миколаєві, виникла пожежа
У Херсоні облаштовують підземні лікарні: в одному з медзакладів уже діє операційна та реанімація
Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами й артилерією: пошкоджено будинки та школу

Російський дрон вдарив по складу у Миколаєві, виникла пожежа

Аграрії Херсонщини зібрали перші 500 тонн кавунів

У Херсоні облаштовують підземні лікарні: в одному з медзакладів уже діє операційна та реанімація