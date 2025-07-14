За добу Росія обстріляла 33 населені пункти Херсонщини: є загиблий и поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська упродовж доби обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі.

Про це 14 липня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни поцілили по території ринку. Пошкоджені сім багатоповерхових та дев'ять приватних будинків, стільникова вежа, дачний кооператив та приватні авто.

Нагадаємо, також минулої доби росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Один із безпілотників влучив у складське приміщення, де зберігались матеріали для харчової промисловості.