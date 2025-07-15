Росіяни атакували Херсонщину: двоє загиблих, десятки поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 14 липня, російські війська обстріляли 43 населені пункти Херсонської області, застосовуючи артилерію та ударні дрони.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок атак загинули двоє людей, ще 18 — дістали поранення. Серед пошкодженого — багатоповерхові та приватні будинки, фермерське господарство, сільгосптехніка й навіть автомобілі швидкої допомоги.

Окремий удар дроном армія РФ завдала по автомобілю поблизу Херсона. Внаслідок вибуху постраждали 75-річний чоловік та 44-річна жінка. Вони отримали уламкові поранення, вибухові травми й контузії. Постраждалих доставили до лікарні.

Нагадаємо, вночі 15 липня росіяни також атакували і Миколаївську область дронами-камікадзе. Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.