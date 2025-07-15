Російські обстріли знищили у Херсоні одну з найстаріших культурних будівель міста

Будинок культури суднобудівників. Фото: Херсонського обласного краєзнавчого музею

Унаслідок обстрілу правого берега Херсона зруйновано Будинок культури суднобудівників — одну з найвідоміших історичних будівель міста.

Про це повідомили працівники Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Під час документування наслідків руйнування російські війська намагалися повторно вдарити по цьому місцю. Рятувальники встигли сховатися в укриття, тому ніхто не постраждав. Відео з місця обстрілу опублікувало обласне управління рятувальної служби.

Будівлю звели у 1860-х роках поблизу Павлівського парку з ініціативи губернатора кількох губерній Павла Клушина. Спочатку на цьому місці були їстівний ряд і пожежна частина, а з кінця ХІХ століття тут активно розвивалося культурне життя — проводили бали, вечори, грали в більярд і читали газети.

Будинок культури суднобудівників. Фото: Херсонського обласного краєзнавчого музею

У 1903–1906 роках споруду перебудували: оновили фасад, звели купол, облаштували сад, з’явилися кегельбан і власна електростанція. У радянські часи будівлю спростили архітектурно, але в ній продовжували діяти творчі колективи та театр. У наші дні історичну споруду знищено російськими обстрілами.

Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС

Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС

Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС

Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що ЮНЕСКО ухвалила поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини, що дозволяє створювати довгострокові стратегії реагування на загрози культурній спадщині в умовах воєнних дій.