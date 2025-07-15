  • вівторок

    15 липня, 2025

  • 33.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 33.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські обстріли знищили у Херсоні одну з найстаріших культурних будівель міста

Будинок культури суднобудівників. Фото: Херсонського обласного краєзнавчого музеюБудинок культури суднобудівників. Фото: Херсонського обласного краєзнавчого музею

Унаслідок обстрілу правого берега Херсона зруйновано Будинок культури суднобудівників — одну з найвідоміших історичних будівель міста.

Про це повідомили працівники Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Під час документування наслідків руйнування російські війська намагалися повторно вдарити по цьому місцю. Рятувальники встигли сховатися в укриття, тому ніхто не постраждав. Відео з місця обстрілу опублікувало обласне управління рятувальної служби.

Будівлю звели у 1860-х роках поблизу Павлівського парку з ініціативи губернатора кількох губерній Павла Клушина. Спочатку на цьому місці були їстівний ряд і пожежна частина, а з кінця ХІХ століття тут активно розвивалося культурне життя — проводили бали, вечори, грали в більярд і читали газети.

Будинок культури суднобудівників. Фото: Херсонського обласного краєзнавчого музеюБудинок культури суднобудівників. Фото: Херсонського обласного краєзнавчого музею

У 1903–1906 роках споруду перебудували: оновили фасад, звели купол, облаштували сад, з’явилися кегельбан і власна електростанція. У радянські часи будівлю спростили архітектурно, але в ній продовжували діяти творчі колективи та театр. У наші дні історичну споруду знищено російськими обстрілами.

Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНСБудинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС
Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНСБудинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС
Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНСБудинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС
Будинок культури суднобудівників. Фото: ДСНСБудинок культури суднобудівників. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що ЮНЕСКО ухвалила поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини, що дозволяє створювати довгострокові стратегії реагування на загрози культурній спадщині в умовах воєнних дій.

Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині гектар сільгоспземлі коштує понад ₴41 тисячу — одна з найдешевших цін в Україні

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич відповів як бореться з корупцією: не просто змінювати людей, а викоренити системно

Аліса Мелік-Адамян
новини

Розробка генерального плану Миколаєва коштуватиме ₴30 млн: мер відповів, коли почнуться ці роботи

Юлія Бойченко
новини

П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Аліна Квітко
новини

У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Аліса Мелік-Адамян

В Інгульському районі Миколаєва планують знести ще дві зупинки

На Миколаївщині виявили ймовірну переплату на тендері з будівництва укриття — понад ₴6 млн

4 години тому

У Миколаєві відновлюють подачу води після аварії: дитсадочки знову працюватимуть

Головне сьогодні