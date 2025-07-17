Обстріли на Херсонщині: є поранені, пошкоджені будинки та автівки
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- Марія Хаміцевич
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10:09, 17 липня, 2025
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Вранці 17 липня російські війська обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав 36-річний місцевий житель, який перебував на подвірʼї власного будинку.
У чоловіка — вибухова травма, контузія, струс головного мозку та уламкові поранення руки. Його доставили до лікарні, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Крім того, за словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 38 населених пунктах області. Пошкоджено щонайменше десять приватних будинків та кілька автомобілів. Загалом поранення отримали троє людей.
Нагадаємо, також вчора війська РФ чотири рази атакували і Миколаївську область. Обстріли зруйнували електромережі. Також пошкоджені будинки і автомобіль.
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