Обстріли на Херсонщині: є поранені, пошкоджені будинки та автівки

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 17 липня російські війська обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав 36-річний місцевий житель, який перебував на подвірʼї власного будинку.

У чоловіка — вибухова травма, контузія, струс головного мозку та уламкові поранення руки. Його доставили до лікарні, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Крім того, за словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 38 населених пунктах області. Пошкоджено щонайменше десять приватних будинків та кілька автомобілів. Загалом поранення отримали троє людей.

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, також вчора війська РФ чотири рази атакували і Миколаївську область. Обстріли зруйнували електромережі. Також пошкоджені будинки і автомобіль.