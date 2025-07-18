На Херсонщині обстрілами зруйновано Пункт незламності: одна людина загинула

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 43 населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення.

Про це 18 липня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджено багатоквартирний будинок, 15 приватних осель, Пункт Незламності, зупинку громадського транспорту, автомобіль швидкої допомоги та господарську споруду.

Також вчора росіяни атакували і Миколаївщину. Вони застосували дрони FPV та артилерію. В одному із сіл загорілася суха трава та пошкоджена школа.