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Росіяни зранку обстріляли Херсон: поранені дві жінки

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 21 липня армія РФ атакувала дронами Дніпровський район Херсона. Постраждали дві жінки — 45 та 71 року.

У них діагностували мінно-вибухові травми. Молодша отримала уламкові поранення стегон, старша — грудної клітки. Постраждалих госпіталізували, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, загалом протягом доби російські війська обстріляли 47 населених пунктів Херсонщини. Застосовували артилерію та дрони.

У результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, 10 приватних будинків, стільникову вежу, водонапірну башту, господарчі споруди та кілька авто.

Також вчора, 20 липня, та вночі 21 липня російські війська обстрілювали і Миколаївську область. В одному із сіл пошкоджено школу, два приватних будинки та лінію електропередач.

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