Обстріли Херсонщини: семеро поранених, пошкоджено будинки та обласний театр

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Упродовж доби 21 липня на Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранення отримали семеро людей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, снарядами пошкоджено будівлю обласного театру, дві багатоповерхівки, три приватні будинки, сільськогосподарську техніку та автомобілі.

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Нагадаємо, також вчора російські війська обстрілювали і Миколаївську область. Окрім артилерії, було зафіксовано три удари дронами FPV. В одному із сіл внаслідок атаки були пошкоджені будинок та повітряна лінія електропередачі. Люди залишились без світла.