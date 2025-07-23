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Російська армія обстріляла 36 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби 22 липня російські війська атакували 36 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через обстріли пошкоджені багатоповерховий будинок, 14 приватних осель та автомобіль.

Окрім цього, вночі 23 липня російські військові скинули дрон на Херсон. Постраждав 48-річний чоловік. У нього — вибухова травма, множинні уламкові поранення тіла, рук і ніг. Поліція доставила його до лікарні, повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, також вчора війська Росії обстрілювали і Миколаївську область. В одному із сіл снаряди пошкодили будинки, виникла пожежа. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач.

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