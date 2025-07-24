Дронова атака на Херсон: поранені двоє чоловіків

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Зранку 24 липня російські військові атакували дронами Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Під удар потрапили двоє чоловіків — 73-річний і 57-річний. Обоє дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх госпіталізували.

Загалом упродовж доби під ударами перебували 39 населених пунктів області, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені, серед них двоє дітей.

Пошкоджені дві багатоповерхівки, 13 приватних будинків, гараж та вантажівка. Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська також атакували і Миколаїв. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілися складські приміщення двох підприємств.