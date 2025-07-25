Атаки на Херсонщину: поранені шестеро людей, пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

Упродовж доби 24 липня російська армія обстріляла 38 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 25 липня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог бив з авіації, дронів і артилерії. Під ударами були, зокрема, Херсон, Берислав, Білозерка, Антонівка, Зміївка, Дніпровське, Садове, Томина Балка, Золота Балка, Микільське та інші населені пункти.

Унаслідок атак поранення отримали шестеро людей. Пошкоджені один багатоквартирний будинок і шість приватних.

Також минулої доби російські війська обстрілювали і населені пункти Миколаївської області. В одному із сіл через артилерійський вогонь загорілась суха трава.