Обстріл Херсонщини: поранено вісьмох людей, зокрема дитину

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Уранці 27 липня російська армія скинула вибухівку з безпілотника на жителя Дніпровського району Херсона.

Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, 55-річний чоловік отримав уламкове поранення передпліччя та мінно-вибухову травму. Його госпіталізували, медики проводять дообстеження.

Крім того, протягом минулої доби армія РФ обстріляла 37 населених пунктів Херсонської області. Поранені восьмеро людей, серед них — дитина.

Пошкоджені дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, господарчі споруди, гараж і автомобілі.

Нагадаємо, що станом на 1 липня 2025 року більшість мешканців Херсона — люди пенсійного віку. Загальна кількість жителів міста становить 64 401 людину.