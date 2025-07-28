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За добу російські війська обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

Протягом останньої доби війська РФ атакували 36 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше п’ятеро мирних мешканців.

Про це 28 липня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією обласної військової адміністрації, армія РФ завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема пошкоджено багатоповерховий і 10 приватних будинків, а також приватні автомобілі.

Крім того, внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення отримав 32-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення руки й ноги. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості, повідомили у Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що у період з 7 по 13 липня сили оборони знищили понад 1473 російських безпілотників, що становить 73% від загальної кількості використаних по Херсонській області.

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