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За тиждень на Херсонщині збили понад 1700 російських дронів

Херсонська область. Ілюстраційне фото: ShutterstockХерсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

З 21 по 27 липня сили оборони знищили понад 1470 російських безпілотників, що становить близько 75% від усіх дронів, застосованих по території Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За цей час зафіксовано 1711 випадків застосування FPV-дронів та скидів боєприпасів з безпілотників, з яких 877 — у межах Херсонської громади. 

Загалом сили оборони знищили 1292 безпілотників, у тому числі 736 — в межах Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом останньої доби війська РФ атакували 36 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше п’ятеро мирних мешканців.

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Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 23 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
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