За тиждень на Херсонщині збили понад 1700 російських дронів
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- Даріна Мельничук
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22:44, 28 липня, 2025
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З 21 по 27 липня сили оборони знищили понад 1470 російських безпілотників, що становить близько 75% від усіх дронів, застосованих по території Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За цей час зафіксовано 1711 випадків застосування FPV-дронів та скидів боєприпасів з безпілотників, з яких 877 — у межах Херсонської громади.
Загалом сили оборони знищили 1292 безпілотників, у тому числі 736 — в межах Херсонської громади.
Нагадаємо, протягом останньої доби війська РФ атакували 36 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше п’ятеро мирних мешканців.
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