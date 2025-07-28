За тиждень на Херсонщині збили понад 1700 російських дронів

Херсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

З 21 по 27 липня сили оборони знищили понад 1470 російських безпілотників, що становить близько 75% від усіх дронів, застосованих по території Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За цей час зафіксовано 1711 випадків застосування FPV-дронів та скидів боєприпасів з безпілотників, з яких 877 — у межах Херсонської громади.

Загалом сили оборони знищили 1292 безпілотників, у тому числі 736 — в межах Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом останньої доби війська РФ атакували 36 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше п’ятеро мирних мешканців.