Вже 27 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    29 липня, 2025

  • 32.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 32.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Доба на Херсонщині: є загибла і поранені, пошкоджені будинки та склади

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська атакували 34 населені пункти деокупованого правобережжя Херсонської області.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще троє дістали поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, снаряди влучили у житлові квартали та об’єкти критичної й соціальної інфраструктури. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, складське приміщення, господарчу споруду, гараж і кілька автомобілів.

Нагадаємо, також сили ППО збили п’ять російських безпілотників над територією Миколаївської області. У результаті падіння уламків сталася пожежа на агропідприємстві.

Реклама

Читайте також:

новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Масштабна пожежа на Миколаївщині: полум’я стрімко поширюється через вітер

Світлана Іванченко
новини

Тимошенко заявила, що не дасть голоси за повернення незалежності НАБУ та САП

Світлана Іванченко
новини

Суд зменшив у майже 8 разів заставу арештованого миколаївського комунальника Бездольного — тепер за нього можуть внести всього ₴651 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

39 хвилин тому

Посуха знищує врожай на Миколаївщині: кукурудзу скошують, соняшник гине

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 27 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay