Доба на Херсонщині: є загибла і поранені, пошкоджені будинки та склади

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська атакували 34 населені пункти деокупованого правобережжя Херсонської області.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще троє дістали поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, снаряди влучили у житлові квартали та об’єкти критичної й соціальної інфраструктури. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, складське приміщення, господарчу споруду, гараж і кілька автомобілів.

Нагадаємо, також сили ППО збили п’ять російських безпілотників над територією Миколаївської області. У результаті падіння уламків сталася пожежа на агропідприємстві.