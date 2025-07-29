За добу на Миколаївщині сталося 66 пожеж: пошкоджені будинки і авто, є травмований

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби на Миколаївщині сталося три масштабні пожежі. Загоряння охопили житлові будинки, господарчі споруди, чагарники, лісові масиви та суху траву.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Миколаївська станція Миколаївського району вогонь знищив понад 42 гектари. Постраждав 66-річний чоловік — він отримав опіки, намагаючись врятувати майно, і потрапив до лікарні. Також рятувальники евакуювали п’ятирічного хлопчика з двоповерхового будинку, куди дістався дим. Дитина не постраждала. Пошкоджені будинки й господарські споруди, працював пожежний потяг.

У Снігурівці вогонь знищив господарські споруди, літню кухню, два автомобілі, пошкодив житловий будинок. Загальна площа займання — 1 гектар.

Нагадаймо, також пожежа сталася біля села Варюшине Вознесенського району — горіли ліс та суха трава на площі 45 гектарів. Вогонь дістався житлового сектору й пошкодив два будинки.

Усього за добу на Миколаївщині зафіксовано 66 пожеж, вигоріло понад 115 гектарів. Вогонь знищив або пошкодив 13 будівель і 4 транспортні засоби.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.