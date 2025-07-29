Вже 28 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    29 липня, 2025

  • 34°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 34° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Миколаївщині сталося 66 пожеж: пошкоджені будинки і авто, є травмований

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби на Миколаївщині сталося три масштабні пожежі. Загоряння охопили житлові будинки, господарчі споруди, чагарники, лісові масиви та суху траву.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Миколаївська станція Миколаївського району вогонь знищив понад 42 гектари. Постраждав 66-річний чоловік — він отримав опіки, намагаючись врятувати майно, і потрапив до лікарні. Також рятувальники евакуювали п’ятирічного хлопчика з двоповерхового будинку, куди дістався дим. Дитина не постраждала. Пошкоджені будинки й господарські споруди, працював пожежний потяг.

У Снігурівці вогонь знищив господарські споруди, літню кухню, два автомобілі, пошкодив житловий будинок. Загальна площа займання — 1 гектар.

Нагадаймо, також пожежа сталася біля села Варюшине Вознесенського району — горіли ліс та суха трава на площі 45 гектарів. Вогонь дістався житлового сектору й пошкодив два будинки.

Усього за добу на Миколаївщині зафіксовано 66 пожеж, вигоріло понад 115 гектарів. Вогонь знищив або пошкодив 13 будівель і 4 транспортні засоби.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині пожежа дісталася житлових будинків: вигоріло вже близько 40 гектарів
Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою
На Миколаївщині через пожежу сухої трави ледь не постраждала дитина
Реклама

Читайте також:

новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Масштабна пожежа на Миколаївщині: полум’я стрімко поширюється через вітер

Світлана Іванченко
новини

Тимошенко заявила, що не дасть голоси за повернення незалежності НАБУ та САП

Світлана Іванченко
новини

Суд зменшив у майже 8 разів заставу арештованого миколаївського комунальника Бездольного — тепер за нього можуть внести всього ₴651 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині через пожежу сухої трави ледь не постраждала дитина
Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою
На Миколаївщині пожежа дісталася житлових будинків: вигоріло вже близько 40 гектарів

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

3 години тому

Посуха знищує врожай на Миколаївщині: кукурудзу скошують, соняшник гине

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 28 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay