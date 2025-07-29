За добу на Миколаївщині сталося 66 пожеж: пошкоджені будинки і авто, є травмований
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- Марія Хаміцевич
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13:00, 29 липня, 2025
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Протягом минулої доби на Миколаївщині сталося три масштабні пожежі. Загоряння охопили житлові будинки, господарчі споруди, чагарники, лісові масиви та суху траву.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У селі Миколаївська станція Миколаївського району вогонь знищив понад 42 гектари. Постраждав 66-річний чоловік — він отримав опіки, намагаючись врятувати майно, і потрапив до лікарні. Також рятувальники евакуювали п’ятирічного хлопчика з двоповерхового будинку, куди дістався дим. Дитина не постраждала. Пошкоджені будинки й господарські споруди, працював пожежний потяг.
У Снігурівці вогонь знищив господарські споруди, літню кухню, два автомобілі, пошкодив житловий будинок. Загальна площа займання — 1 гектар.
Нагадаймо, також пожежа сталася біля села Варюшине Вознесенського району — горіли ліс та суха трава на площі 45 гектарів. Вогонь дістався житлового сектору й пошкодив два будинки.
Усього за добу на Миколаївщині зафіксовано 66 пожеж, вигоріло понад 115 гектарів. Вогонь знищив або пошкодив 13 будівель і 4 транспортні засоби.
Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.
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