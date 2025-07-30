На Херсонщині через обстріл зруйновані будинки і авто: двоє поранених

Фото: Нацполіція Херсонської області

За добу 29 липня російські війська обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах і об’єктах критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено 11 приватних будинків, господарчі споруди, вантажівку та легкові автомобілі.

Також росіяни обстрілювали і Миколаївську область. Вночі 30 липня вони вдарили з РСЗВ по Очакову. Через що було пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та п’ять господарських споруд.