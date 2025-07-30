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На Херсонщині заборонили в’їзд із дітьми до небезпечних районів

Херсонська область. Ілюстраційне фото: ShutterstockХерсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

Через постійні обстріли на Херсонщині заборонили в’їзд із дітьми до «червоних зон» громади. Місцева влада посилила обмеження, щоб убезпечити цивільне населення, яке досі перебуває у прифронтових районах. Людей закликають не зволікати з евакуацією.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської МВА.

Обмеження поширюються на селище Інженерне, Комишанський, Садівський та Антонівський старостати (включно з усіма Східними вулицями від 1-ї до 34-ї). У межах Херсона в’їзд із дітьми заборонений до мікрорайонів Корабел (Острів), Янтарний-1, Янтарний-2, а також на вулиці Андрія Орлова, Грецьку, Соборну, Перекопську та прилеглі провулки, розташовані нижче до Дніпра.

Причиною стала висока інтенсивність російських обстрілів, у тому числі з використанням дронів. 

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За словами начальника ОВА Олександра Прокудіна, раніше на деяких територіях регіону оголосили обов’язкову евакуацію. 

Йдеться про такі населені пункти: Веселе, Козацьке, Берислав, Новоберислав, Одрадокамʼянка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Качкарівка, Саблуківка, Милове, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка, Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Білозерка, Кізомис, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Новотягинка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе а також частина Херсонської громади.

— Закликаю всіх жителів: не зволікайте з евакуацією. Бережіть себе і своїх близьких, — зазначив Олександр Прокудін.

Контакт-центр Херсонської МВА приймає заявки на евакуацію за телефонами: 050 040 44 24, 098 958 17 90.

Також повідомляється, що правоохоронці, рятувальники та працівники соціальних служб отримали доручення провести серед населення роз’яснювальну роботу щодо безпеки перебування в цих районах.

Нагадаємо, що з 21 по 27 липня сили оборони знищили понад 1470 російських безпілотників, що становить близько 75% від усіх дронів, застосованих по території Херсонської області.

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