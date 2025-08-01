Обстріли Херсонщини: за добу пошкоджено понад десять об’єктів, є травмовані

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби війська РФ обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів, застосовуючи артилерію, міномети, РСЗВ та безпілотники. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури.

Шестеро людей отримали поранення, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під удар потрапили 33 населені пункти Херсонщини. Російські війська били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок, вісім приватних осель, газопровід, господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

За даними Нацполіції Херсонської області, у Томиній Балці пошкоджені шість приватних будинків, господарські споруди, гараж та газопровід. У Корабельному районі Херсона внаслідок ранкового обстрілу поранено двох жінок віком 35 і 57 років. Вони отримали мінно-вибухові травми. Також пошкоджено гараж і авто.

У Дніпровському районі Херсона зафіксовані руйнування адміністративної будівлі, приватного будинку та автомобіля.

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що вночі 1 серпня сили ППО збили вісім російських безпілотників. Внаслідок падіння уламків в одному з районів загорілася суха трава. В іншій громаді також загорілась трава та були пошкодженні приватні будинки.