У Миколаївській ОВА відмовили «ОККО» у погодженні будівництва АЗС у дубах біля «Зорі»

У Миколаєві планують знести дерева для будівництва АЗС і автомагазину. Фото: «МикВісті»

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА відмовило ТОВ «Світ здоровʼя» у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля про будівництва автозаправки по проспекту Богоявленському ріг вулиці Кобера.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Питання забудови зеленої ділянки викликало суспільний резонанс. Під час громадських слухань мешканці Миколаєва разом з екологами виступили проти проєкту. Вони звернули увагу на можливі екологічні ризики. Крім того, знайшли ознаки плагіату та закликали прокуратуру перевірити документи.

В управлінні екології зазначили, що серед основних зауважень — розбіжності між проєктом і чинним детальним планом території, відсутність інформації про біорізноманіття, зокрема про наявність дубів. Крім того, у документах бракує первинних екологічних даних, акту обстеження зелених насаджень і розрахунку їх відновної вартості.

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«Виявлено суттєву невідповідність між Звітом з ОВД та затвердженим Детальним планом території, відсутні копії акту обстеження дерев та розрахунку їх відновної вартості, не надано інформації про біорізноманіття, у тому числі про дуби та компенсаційні заходи. Серед ключових недоліків – відсутність первинних екологічних даних по ділянці, аналізу червонокнижних видів й втрати екосистемних функцій», — зазначили у відомстві.

У екологічному управлінні підкреслюють, що будь-які проєкти, які можуть мати суттєвий вплив на навколишнє середовище, мають оцінюватися максимально прозоро та об’єктивно.

«Захист екосистем, збереження зелених насаджень та дотримання законодавства залишаються пріоритетами обласної екологічної політики», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у 2014 році компанія «Світ здоров’я» вже отримувала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект». Там обіцяли побудувати спортивно-оздоровчий комплекс. Тоді жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

У середу, 2 липня, у Миколаєві відбулися онлайн-громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». Учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.