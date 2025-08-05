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Обстріли Херсонщини: двоє загиблих, серед поранених — дитина

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 4 серпня, російські війська обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Серед постраждалих — дитина.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені п’ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, зерновий склад, господарча споруда та автомобіль.

Нагадаємо, також вчора росіяни пʼять разів били по Миколаївській області дронами FPV. В одному із сіл внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

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Ми запустили клуб МикВісті!

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