На Миколаївщині збили два дрони-імітатори
- Даріна Мельничук
8:16, 19 вересня, 2025
Ввечері 18 вересня в Миколаївській області сили ППО знищили два безпілотники Shahed 131/136.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що збили дрони різних типів, які росіяни використовують як імітаційні.
Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, російська армія пошкодила FPV-дроном приватний будинок в Очакові на Миколаївщині.
