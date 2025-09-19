Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині збили два дрони-імітатори

Безпілотник ShahedБезпілотник «Shahed». Ілюстративне фото: Getty Images

Ввечері 18 вересня в Миколаївській області сили ППО знищили два безпілотники Shahed 131/136.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. 

Зазначається, що збили дрони різних типів, які росіяни використовують як імітаційні.

Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, російська армія пошкодила FPV-дроном приватний будинок в Очакові на Миколаївщині.

