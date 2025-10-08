Мера Вишгорода підозрюють у розтраті понад ₴6 млн з бюджету

Меру Вишгорода оголосили підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Фото: Нацполіція

Міського голову Вишгорода Олексія Момота підозрюють у розтраті понад 6,6 мільйона гривень із міського бюджету.

Про це повідомили у пресслужбах Нацполіції, Офісу генерального прокурора

За даними слідства, ймовірно посадовець разом із підрядниками заволодів коштами під час закупівлі екскаваторів і поточного ремонту каналізації.

«Йдеться про заволодіння коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста», — зазначається в повідомленні.

Зокрема, мер уклав договір на придбання екскаваторів вартістю 7,8 мільйона гривень, при цьому вартість кожної одиниці техніки була завищена більш ніж на 800 тисяч гривень. Таким чином, міському бюджету завдали збитків на 1,6 мільйона гривень.

Інший епізод стосується ремонту відстійника, де до актів виконаних робіт були внесені фіктивні дані щодо обсягів робіт, перевезення ґрунту та використання техніки. Це призвело до збитків на суму близько 5 мільйонів гривень.

Під час реалізації бюджетної програми, що передбачала понад 50 мільйонів гривень на підтримку добровольчих формувань і ремонти об’єктів інфраструктури, замовлення навмисно розділяли на частини, щоб уникнути відкритих торгів і укласти прямі договори з наближеними компаніями.

Дії Момота кваліфікували за статтею про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

