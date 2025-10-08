  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 15.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.5° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мера Вишгорода підозрюють у розтраті понад ₴6 млн з бюджету

Меру Вишгорода оголосили підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Фото: НацполіціяМеру Вишгорода оголосили підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів. Фото: Нацполіція

Міського голову Вишгорода Олексія Момота підозрюють у розтраті понад 6,6 мільйона гривень із міського бюджету.

Про це повідомили у пресслужбах Нацполіції, Офісу генерального прокурора

За даними слідства, ймовірно посадовець разом із підрядниками заволодів коштами під час закупівлі екскаваторів і поточного ремонту каналізації.

«Йдеться про заволодіння коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста», — зазначається в повідомленні.

Реклама

Зокрема, мер уклав договір на придбання екскаваторів вартістю 7,8 мільйона гривень, при цьому вартість кожної одиниці техніки була завищена більш ніж на 800 тисяч гривень. Таким чином, міському бюджету завдали збитків на 1,6 мільйона гривень.

Інший епізод стосується ремонту відстійника, де до актів виконаних робіт були внесені фіктивні дані щодо обсягів робіт, перевезення ґрунту та використання техніки. Це призвело до збитків на суму близько 5 мільйонів гривень.

Під час реалізації бюджетної програми, що передбачала понад 50 мільйонів гривень на підтримку добровольчих формувань і ремонти об’єктів інфраструктури, замовлення навмисно розділяли на частини, щоб уникнути відкритих торгів і укласти прямі договори з наближеними компаніями.

Дії Момота кваліфікували за статтею про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Раніше повідомлялось, що в суді щодо корупції на вуличному освітленні Миколаєва зʼявились нові подробиці, а директора КП відсторонили.

Останні новини про: Місцева політика

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах
Місцеві вибори в Україні відтермінували до завершення війни
Негода в Одесі: влада виділила понад ₴126 млн постраждалим та чекає підтримки від держави й області
Реклама

Читайте також:

новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Негода в Одесі: влада виділила понад ₴126 млн постраждалим та чекає підтримки від держави й області
Місцеві вибори в Україні відтермінували до завершення війни
«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

6 годин тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні