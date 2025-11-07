Ремонт доріг, благоустрій та відновлення: Береза підсумував рік роботи адміністрації Центрального району Миколаєва

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, фото «МикВісті»

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза відзвітував у прямому ефірі про результати роботи за 10 місяців 2025 року.

Повідомляється, що за цей час адміністрація зосередилася на ремонті доріг та зупинок, а також на відновленні будинків, пошкоджених через російську агресію.

Отже, за цей час у районі виконано поточний ремонт 22 ділянок доріг приватного сектору площею понад 11 тис. м² на суму 20 мільйонів 784 тисяч 661 гривень, а також 15 об’єктів асфальтобетонного покриття на понад 10 мільйонів 414 тисяч 943 гривень.

Крім того, у Центральному районі відремонтували 15 зупинок громадського транспорту — загальна вартість робіт склала понад 546 тисяч гривень. Також розпочато поточний ремонт трьох зупинок громадського транспорту.

Стара лавка, яка стояла на зупинці громадського транспорту на розі вулиць Котельна та 3-я Лінія. Фото: Ірина Кострикіна Оновлена зупинка, яку облаштували Адміністрація Центрального району разом з Миколаївелектротрансом. Фото: Ірина Кострикіна

Благоустрій Центрального району: що вдалося зробити

Як повідомляє пресслужба, за десять місяців виконано низку робіт із благоустрою, а саме:

Провели планування насипів і вирівнювання доріг без підсипання ґрунту. Роботи охопили понад 111 тисяч квадратних метрів, їхня вартість — 374,4 тисячі гривень.

Провели благоустрій ділянок уздовж дороги — прибрали зсуви землі, вирівняли площу біля будинків №65–79. Площа робіт — 608 квадратних метрів, сума — понад 108 тисяч гривень.

Виконали масштабне прибирання та впорядкування території в районі узвозу Паромного. На ці роботи спрямували понад 879 тисяч гривень.

Закупили 347 прапорів на майже 100 тисяч гривень, а також 217 нових адресних покажчиків для будинків на вулицях Марка Кропивницького, Ігоря Бедзая, Захисників Миколаєва та Шевченка — на суму 83,5 тисячі гривень.

Фахівці замінили 217 прапорів на території району. Вартість робіт — понад 48 тисяч гривень.

Демонтували 284 старі покажчики та встановили 269 нових на вулицях Марка Кропивницького, Ігоря Бедзая, Захисників Миколаєва, Шевченка й Олексія Вадатурського. На це витратили 96 тисяч гривень.

Крім того, за десять місяців 2025 року в Центральному районі Миколаєва комунальні служби виконали значний обсяг робіт із прибирання вулиць та вивезення сміття:

Механізоване та вологе прибирання: дороги району очистили майже на 10 тисяч кілометрів.

На ці роботи спрямували понад 10,5 мільйона гривень.

Працівники щодня підтримували чистоту вулиць — загальна площа прибраних територій склала понад 879 тисяч квадратних метрів. Вартість робіт — понад 3,5 мільйона гривень.

Ліквідовано стихійні звалища та очищено дворові території. На міський полігон вивезено понад 45 тисяч кубометрів відходів — це 7,8 мільйона гривень витрат.

Відновлення пошкоджених будинків внаслідок війни

У Центральному районі Миколаєва продовжується робота з відновлення житла, яке постраждало від російських обстрілів. За цей час фахівці обстежили 891 об’єкт — це квартири, приватні будинки та нежитлові приміщення, які зазнали пошкоджень унаслідок війни.

Робоча група адміністрації взяла участь у 84 засіданнях комісії, де розглядали заявки мешканців на компенсацію пошкодженого житла. У результаті погоджено 172 заявки на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Проведено 252 верифікації об’єктів, під час яких перевіряли, як саме мешканці використали отримані кошти на ремонт своїх домівок.

Допомога родинам та відпочинок для дітей

Упродовж року мешканці Центрального району отримували підтримку в межах гуманітарних програм.

Багатодітним родинам видали 550 продуктових наборів.

259 дітей пільгових категорій відпочили та оздоровилися у таборах «Синевирське озеро» на Закарпатті та «Водограй» санаторію «Карпатські зорі» в Косові, на Івано-Франківщині.

Як у Центральному районі працювали із зверненнями громадян

За десять місяців 2025 року до адміністрації Центрального району Миколаєва надійшло 1729 звернень від мешканців. На 1683 із них уже надано відповіді — це 97,3% від загальної кількості.

Із 1683 розглянутих звернень:

1616 вирішено позитивно — це 96%,

на 65 звернень громадяни отримали роз’яснення (3,8%).

Крім того, протягом року проведено 13 особистих прийомів, під час яких до керівництва району звернулося 19 мешканців. Через міський портал Контакт-центру опрацьовано ще 304 звернення, які також отримали відповіді та вирішення.