Якою має бути госпітальна мережа у Миколаївській області: відбулося онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі області

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

У середу, 26 серпня, відбулося онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області депутатами Миколаївської обласної ради за головування очільниці комісії з питань охорони здоровʼя Ірини Шабільянової та участі голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, першого заступника голови Миколаївської облради Ігоря Щербини та заступника голови облради Дениса Андрєєва.

Начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко представила проєкт спроможної мережі області, що включив у себе розгляд кластерів за усіма районами області. Проєкт передбачає такий розподіл усіх закладів охорони здоровʼя, згідно вимог 174 постанови для входження до кластеру:

Надкластерні заклади мережі: КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня», КНП «Миколаївський обласний центр онкології», КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» та КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я».

Спроможна мережа Баштанського кластеру. Кластерним закладом запропонований КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради. Загальними закладами – КНП «Березнегуватська центральна районна лікарня» Березнегуватської селищної ради, КНП «Новобузька багатопрофільна лікарня» Новобузької міської ради ради Миколаївської області. Лікарнею територіальної громади запропоновано зробити КНП «Казанківська багатопрофільна лікарня» Казанківської селищної ради.

Спроможна мережа Вознесенського кластеру. Кластерним закладом запропоноване КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради. Загальними закладами можуть бути КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради та КНП «Доманівська багатопрофільна лікарня» Доманівської селищної ради. Лікарнями територіальних громад за проєктом можуть стати КНП «Братська лікарня» Братської селишної ради, КНП «Веселинівська районна лікарня» Веселинівської селищної ради та КНП «Єланецька центральна лікарня» Єланенької селищної ради.

Спроможна мережа Первомайського кластеру. Відповідає вимогам кластерного закладу КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня». Загальним закладом може стати КНП «Кривоозерська багатопрофільна лікарня» Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району. Лікарнями територіальних громад запропоновані КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селишної ради та КНП «Врадіївська центральна районна лікарня» Врадіївської селищної ради Первомайського району.

Спроможна мережа Миколаївського кластеру. Кластерними закладами у мережа запропоновані КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня Nº3», KHП Миколаївської міської ради «Міська лікарня Nº4» (з урахуванням приєднання ЛШМД, МЛ1, МЛ2), KHП Миколаївської міської ради «Міська лікарня Nº5». Загальними закладами у проєкті передбачені КНП «Багатопрофільна лікарня Веснянської селишної ради», КНП «Очаківська багатопрофільна лікарня» Очаківської міської ради, КНП «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» МОР. Відповідають вимогам лікарень територіальних громад КНП «Березанська центральна районна лікарня» Березанської районної ради та КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради.

Також варто зазначити, що визначення закладу охорони здоров’я лікарнею громади не позбавляє його можливості укладати договори з НСЗУ. Водночас спроможна мережа може переглядатися щороку за результатами роботи закладів охорони здоров’я. Від визначеної ролі закладу залежать коефіцієнти, які застосовує НСЗУ під час контрактування, а входження чи невходження впливає також на включення лікарні до маршруту пацієнта за певними напрямами.

Учасники обговорення мали можливість поставити свої питання щодо втілення реформи. Також за результатами засідання було надано відповідні рекомендації. Докладно із презентованим проєктом можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/4hY9nPA, а також переглянути засідання – https://bit.ly/46wOZ0F.

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада

Онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області. Фото: Миколаївська обласна рада