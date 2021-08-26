В четверг, 26 августа, в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» зашли санитарный катер «Сокаль» и малый разведывательный корабль «Переяслав».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Для прохода кораблей разводили Варваровский, Ингульский и пешеходный мосты.

Санитарный катер проекта СК620 построили в 1983 году на судоверфи «Висла» в Гданьске, Польша.

«Переяслав» спустили на воду в 1986 году. Его построили на заводе «Балтия» в Клайпеде.

Горожане традиционно пришли встречать корабли и наблюдать за разводкой мостов.

Напомним, 17 августа в Николаеве развели понтонный, Ингульский и Варваровский мосты, чтобы выпустить из акватории государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» ракетный катер «Прилуки».