Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України
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- Олена Козубовська
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14:31, 01 жовтня, 2024
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У Миколаєві 27 вересня відбулися дитячі змагання з тенісу серед спортсменів до 10 років. Турнір проводив відокремлений підрозділ Федерації тенісу України в Миколаївській області.
Про це «МикВісті» розповіли організатори турніру ВП ФТУ.
У змаганнях взяли участь вісім юних миколаївських тенісистів. Призові місця зайняли:
- 1 місце — Марія Білостоцька
- 2 місце — Олеся Анищенко
- 3 місце — Поліна Любчик
Переможці турніру отримали грамоти, медалі та солодкі призи.
«Ми раді, що змагання з тенісу для дітей пройшли успішно. Важливо створювати платформу для розвитку молодих спортсменів та популяризації тенісу в регіоні. Сподіваємося, що участь у таких турнірах надихне дітей на подальші досягнення в спорті», — сказав старший тренер ВП ФТУ Микола Гавриленко.