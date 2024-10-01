Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

У Миколаєві 27 вересня відбулися дитячі змагання з тенісу серед спортсменів до 10 років. Турнір проводив відокремлений підрозділ Федерації тенісу України в Миколаївській області.

Про це «МикВісті» розповіли організатори турніру ВП ФТУ.

У змаганнях взяли участь вісім юних миколаївських тенісистів. Призові місця зайняли:

Переможці турніру отримали грамоти, медалі та солодкі призи.

«Ми раді, що змагання з тенісу для дітей пройшли успішно. Важливо створювати платформу для розвитку молодих спортсменів та популяризації тенісу в регіоні. Сподіваємося, що участь у таких турнірах надихне дітей на подальші досягнення в спорті», — сказав старший тренер ВП ФТУ Микола Гавриленко.