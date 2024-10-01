  • вівторок

    1 жовтня, 2024

  • 24.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 24.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»

У Миколаєві 27 вересня відбулися дитячі змагання з тенісу серед спортсменів до 10 років. Турнір проводив відокремлений підрозділ Федерації тенісу України в Миколаївській області.

Про це «МикВісті» розповіли організатори турніру ВП ФТУ.

У змаганнях взяли участь вісім юних миколаївських тенісистів. Призові місця зайняли:

  • 1 місце — Марія Білостоцька
  • 2 місце — Олеся Анищенко
  • 3 місце — Поліна Любчик
Переможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУПереможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУ

Переможці турніру отримали грамоти, медалі та солодкі призи.

«Ми раді, що змагання з тенісу для дітей пройшли успішно. Важливо створювати платформу для розвитку молодих спортсменів та популяризації тенісу в регіоні. Сподіваємося, що участь у таких турнірах надихне дітей на подальші досягнення в спорті», — сказав старший тренер ВП ФТУ Микола Гавриленко.

Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»

Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»

Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»Турнір с тенісу у Миколаєві 27 вересня. Фото «МикВісті»
переможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУпереможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУ
переможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУпереможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУ
переможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУпереможці турніру з тенісу 27 вересня у Миколаєві. Фото ФТУ

Читайте також:

новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко
новини

Родини загиблих військових за власний кошт зробили Алею Слави в центрі Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Держпідприємству, яке буде «тестувати» відбудований міст у Вознесенську, заплатять ₴475 тисяч

Юлія Бойченко
новини

У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій

Олена Козубовська
новини

Миколаївську область знову накрив пил, але тепер зі степів Центральної Азії

Аліна Квітко

На ремонт їдальні в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 млн

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

4 години тому

«Працювати нікому, а відсутність світла нестерпна». Історія підприємиці з Миколаєва, яка закрила 7-річний столярний бізнес

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні