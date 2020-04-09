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Польша продлила карантинные ограничения из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства в Twitter.
Уточняется, что запрет на работу торговых центров, парикмахерских, кинотеатров и косметических центров будет действовать в Польше до 19-го апреля.
Также еще на 10 дней были продлены ограничения по допустимому количеству людей в церквах и магазинах. Строительные магазины будут закрыты по выходным дням.
При этом занятия в школах и запрет на железнодорожное, воздушное и международное сообщение Польша продлевает до 26-го апреля.
— Мы также продлеваем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин, – заявил премьер-министр Матуеш Моравецкий.
По словам главы правительства, некоторые из ограничений будут действовать еще дольше.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Польше подтвержден 5341 случай инфицирования коронавирусом и 164 смерти от COVID-19.
Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантинных мер.
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Польша продлила карантинные ограничения из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства в Twitter.
Уточняется, что запрет на работу торговых центров, парикмахерских, кинотеатров и косметических центров будет действовать в Польше до 19-го апреля.
Также еще на 10 дней были продлены ограничения по допустимому количеству людей в церквах и магазинах. Строительные магазины будут закрыты по выходным дням.
При этом занятия в школах и запрет на железнодорожное, воздушное и международное сообщение Польша продлевает до 26-го апреля.
— Мы также продлеваем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин, – заявил премьер-министр Матуеш Моравецкий.
По словам главы правительства, некоторые из ограничений будут действовать еще дольше.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Польше подтвержден 5341 случай инфицирования коронавирусом и 164 смерти от COVID-19.
Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантинных мер.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь