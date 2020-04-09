Польша продлила карантинные ограничения из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства в Twitter.

Уточняется, что запрет на работу торговых центров, парикмахерских, кинотеатров и косметических центров будет действовать в Польше до 19-го апреля.

Также еще на 10 дней были продлены ограничения по допустимому количеству людей в церквах и магазинах. Строительные магазины будут закрыты по выходным дням.

При этом занятия в школах и запрет на железнодорожное, воздушное и международное сообщение Польша продлевает до 26-го апреля.

— Мы также продлеваем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин, – заявил премьер-министр Матуеш Моравецкий.

По словам главы правительства, некоторые из ограничений будут действовать еще дольше.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Польше подтвержден 5341 случай инфицирования коронавирусом и 164 смерти от COVID-19.

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантинных мер.