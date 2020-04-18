Словения начнет постепенно выходить из карантина с 20 апреля. Будут сняты некоторые ограничения на передвижения, а также разрешат работу некоторых магазинов и услуг.

Об этом сообщает местное издание RTV.

С 20 апреля начнут работать магазины строительных материалов, салоны по продаже авто и велосипедов, химчистки и некоторые мастерские.

Для предотвращения распространения коронавируса во время открытия магазинов было принято решение ограничить время их посещения для людей, находящихся в группе риска — пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью — с 08:00 до 09:30. Также открываются услуги на открытом воздухе, в частности, фасадные работы, некоторые рынки и спортивные занятия.

При этом, все места скопления людей в закрытых помещениях будут проверяться на наличие зараженных. Посетители обязаны быть в масках и дезинфицировать руки на входе. Также разрешается проводить регулярные пассажирские перевозки сотрудников, однако такой транспорт должен быть заполнен не больше, чем на треть.

Будет разрешено путешествовать в другие муниципалитеты людям, у которых там есть земля или другое имущество. При этом, документы подтверждающие это, нужно будет всегда держать с собой.

Кроме того, с понедельника разрешат посещение теннисных кортов и полей для гольфа, так как там не обязательно тесное сотрудничество. Известно, что с 4 мая откроют салоны красоты, салоны для животных и магазины с общей площадью до 400 кв. м, не считая магазины в торговый центрах.

Напомним, что с 27 апреля Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина, который был введен, чтоб избежать масштабного распространения коронавируса.