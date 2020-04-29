Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко считает, что повторное открытие продовольственных рынков может привести к осложнению в ситуации с количеством заразившихся коронавирусом.

Об этом он сказал во вторник, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.

– Думаю, что будет нерационально повторное открытие рынков. Конечно, послабление ограничительных мероприятий приведет к проблемам. Но с другой стороны, это экономика страны, жизнь каждого человека, когда он истощился. Поэтому соблюдать только правила разобщения и индивидуальные средства защиты в сумме смогут сдержать эту ситуация, - сказал Владимир Клочко.

Как известно, 2 апреля, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что продуктовые рынки на время карантина будут открыты.

Позже он решил отменить собственное постановление из-за ряда нарушений и злоупотреблений людьми.

Комментируя это решения, Владимир Клочко отметил, что украинцы не были подготовлены, не точно восприняли информацию, в которой были прописаны условия открытия рынков, что привело к массовому скоплению людей на рынках.

– На мой взгляд, постановление, которым было решено открыть рынки, предполагало возможность работы рынков на незначительных территориях, где нет достаточного количества продовольственных магазинов. Но трактована она была не совсем правильно. Решение закрыть было принято из-за неподготовленности нашего народа. Поэтому призываю быть умным, бережно относиться к себе. Вы и сами понимаете, любое скопление народа приведет к возможному осложнению, - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 29 апреля, рассмотрит вопрос касательно открытия рынков.

Ранее городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков. Также с обращением об открытии рынков к правительству обратился мэр Львова Андрей Садовый он попросил разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям. Вчера, в Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге, из-за того, что им негде сбывать продукцию.

Отметим, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».