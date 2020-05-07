Исполняющего обязанности руководителя областного лабораторного центра в Житомирской области в ближайшие несколько дней освободят от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

«На прошлой неделе я получил несколько сигналов о том, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследования и задерживаются результаты тестирований. В субботу в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации. И. о. руководителя житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и. о. руководителя лабораторного центра направил письмо о том, что в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на тестирование коронавирусной болезни», — написал Виктор Ляшко.

Он отметил, что после звонка сразу выехал в Житомирский областной лабораторный центр. Там он поговорил с исполняющим обязанности руководителя, встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской ОГА.

«При всем уважении к опыту и возрасту исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного лабораторного центра принято решение дать распоряжение прекратить исполнение обязанностей человеком, на которого они были возложены», — написал он.

Главный санврач добавил, что в ближайшие несколько дней определятся с кандидатурой, на которую возложат временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии COVID-19 объявят конкурс.

Как известно, 9 апреля Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

Стоит отметить, что после проверки Виктор Ляшко убедился в том, что в Николаеве соблюдается алгоритм по работе с больными, у которых есть подозрение на коронавирус, а лабораторный центр проводит все исследования согласно процедуры.

В частности, он также заявил, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.

Также Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности.

Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.

Напомним, 17 апреля вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.

Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что сотрудники областного лабцентра МЗ Украины разглашают информацию о результатах анализов ее сотрудников третьим лицам и оказывают давление на медучреждение.