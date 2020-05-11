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Премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о решении ослабить со среды меры по изоляции на территории Англии.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В ходе телеобращения он пояснил, что англичанам можно будет больше находиться на воздухе.
«Будет разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом», — сказал он.
Борис Джонсон пояснил, что в данной части Великобритании занятия спортом будут допустимы без ограничений. Речь, в частности, идёт о командных видах спорта, однако только при условии, что играют друг с другом — только проживающие вместе люди.
В целом же он призвал британцев продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию. Джонсон пообещал увеличить штрафы «для небольшого меньшинства, которое нарушает правила (по самоизоляции — ИФ)».
Премьер подтвердил, что прибывающих из-за границы людей ожидает карантин.
Ограничительные меры в стране были введены ранее весной для борьбы против распространения коронавируса COVID-19.
Джонсон пояснил, что власти будут отслеживать ситуацию с коронавирусом. В случае благоприятного развития событий правительство продолжит поэтапно снимать ограничения.
Следующая фаза наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы.
Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит в июле.
Напомним, в посольстве Великобритании в Украине утверждают, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.
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Премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о решении ослабить со среды меры по изоляции на территории Англии.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В ходе телеобращения он пояснил, что англичанам можно будет больше находиться на воздухе.
«Будет разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом», — сказал он.
Борис Джонсон пояснил, что в данной части Великобритании занятия спортом будут допустимы без ограничений. Речь, в частности, идёт о командных видах спорта, однако только при условии, что играют друг с другом — только проживающие вместе люди.
В целом же он призвал британцев продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию. Джонсон пообещал увеличить штрафы «для небольшого меньшинства, которое нарушает правила (по самоизоляции — ИФ)».
Премьер подтвердил, что прибывающих из-за границы людей ожидает карантин.
Ограничительные меры в стране были введены ранее весной для борьбы против распространения коронавируса COVID-19.
Джонсон пояснил, что власти будут отслеживать ситуацию с коронавирусом. В случае благоприятного развития событий правительство продолжит поэтапно снимать ограничения.
Следующая фаза наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы.
Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит в июле.
Напомним, в посольстве Великобритании в Украине утверждают, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный