Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что проект реконструкции Флотского бульвара не будет реализован в ближайшие годы.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам мэра, на сегодняшний день готов только эскизный проект. Александр Сенкевич также отметил, что полноценная его реализация требует согласие между депутатами городского совета и мэра города.

— Эти работ только на этапе эскизного проекта. Не более того. Этот эскизный проект проходил градостроительный совет. Сейчас он готовится, ну скажем так, к тому, чтобы идти дальше. Но, для этого нужна политическая воля, чтобы и городской совет, и городской голова понимали, что этот объект необходим, что это не будет стоит дешево, так как нужно делать серьезные укрепительные работ набережной нижней нужно, что мы ближайшие пять, десять лет мы идем к этому и приводим набережную в порядок, как объект инфраструктуры, которая необходима городу. Нужно делать новую набережную, нужно укрепить берег. Так как река снова стала судоходной, катера вымывают своими моторами основание набережной. Мы к концу этого года будем иметь предпроектные работы, и сможем зайти в разработку проекта в следующем году. В любом случае, реконструкция нижней набережной должна происходить вместе с верхней набережной,— заявил Александр Сенкевич.

Напомним, в июне 2019 года главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что на реконструкцию Флотского бульвара из городского бюджета придется потратить около 300 миллионов гривен.