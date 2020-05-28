Из-за эпидемии коронавируса канадский парламент большинством голосов поддержал решение не восстанавливать пленарные заседания.

Об этом сообщает Укринформ.

Решение поддержали правящая Либеральная партия, а также оппозиционные Зеленая и Новая демократическая партии.

В то же время, Консервативная партия и Квебекский блок проголосовали против. Представители партии сообщили, отмена пленарных заседаний «лишает народных избранников возможности задавать правительству вопросы и должным образом представлять интересы избирателей».

В июне депутаты будут собираться в виде специального комитета, большинство которого будут участвовать дистанционно.

Пленарные заседания парламента Канады были отменены в марте из-за эпидемии коронавируса.

С начала эпидемии в стране было зафиксировано почти 89 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6875 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19.