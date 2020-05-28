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Из-за эпидемии коронавируса канадский парламент большинством голосов поддержал решение не восстанавливать пленарные заседания.
Об этом сообщает Укринформ.
Решение поддержали правящая Либеральная партия, а также оппозиционные Зеленая и Новая демократическая партии.
В то же время, Консервативная партия и Квебекский блок проголосовали против. Представители партии сообщили, отмена пленарных заседаний «лишает народных избранников возможности задавать правительству вопросы и должным образом представлять интересы избирателей».
В июне депутаты будут собираться в виде специального комитета, большинство которого будут участвовать дистанционно.
Пленарные заседания парламента Канады были отменены в марте из-за эпидемии коронавируса.
С начала эпидемии в стране было зафиксировано почти 89 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6875 человек умерли.
Ранее сообщалось, что в госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19.
Из-за эпидемии коронавируса канадский парламент большинством голосов поддержал решение не восстанавливать пленарные заседания.
Об этом сообщает Укринформ.
Решение поддержали правящая Либеральная партия, а также оппозиционные Зеленая и Новая демократическая партии.
В то же время, Консервативная партия и Квебекский блок проголосовали против. Представители партии сообщили, отмена пленарных заседаний «лишает народных избранников возможности задавать правительству вопросы и должным образом представлять интересы избирателей».
В июне депутаты будут собираться в виде специального комитета, большинство которого будут участвовать дистанционно.
Пленарные заседания парламента Канады были отменены в марте из-за эпидемии коронавируса.
С начала эпидемии в стране было зафиксировано почти 89 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6875 человек умерли.
Ранее сообщалось, что в госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19.