Министерство финансов Украины согласовало три кредитных проекта на покупку автобусов, троллейбусов, а также программу «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

— Хорошие новости! Министерство финансов согласовало все три наши кредитные проекты на приобретение автобусов, троллейбусов, а также на программу «Николаевоблтеплоэнерго». Остался один шаг на сессии горсовета и переходим к проведению торгов, - сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

Позже Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.