|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:40
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:50
|Заход солнца:
|21:01
|Температура завтра:
|+17 C°
Министерство финансов Украины согласовало три кредитных проекта на покупку автобусов, троллейбусов, а также программу «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
— Хорошие новости! Министерство финансов согласовало все три наши кредитные проекты на приобретение автобусов, троллейбусов, а также на программу «Николаевоблтеплоэнерго». Остался один шаг на сессии горсовета и переходим к проведению торгов, - сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Позже Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
Министерство финансов Украины согласовало три кредитных проекта на покупку автобусов, троллейбусов, а также программу «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
— Хорошие новости! Министерство финансов согласовало все три наши кредитные проекты на приобретение автобусов, троллейбусов, а также на программу «Николаевоблтеплоэнерго». Остался один шаг на сессии горсовета и переходим к проведению торгов, - сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Позже Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.