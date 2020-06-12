Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась тем, что заседание бюджетной комиссии проходит за час до проведения сессии.

Об этом она сказала в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета сегодня, 12 июня, пишут НикВести.

Стоит отметить, что бюджетную комиссию облсовета созвали на 09:30, в то время как сессия облсовета запланирована на 11:00. При этом к рассмотрению вопросов члены комиссии приступили в 10:00.

— Проведите вовремя комиссию и все. За час до сессии — это не комиссия. Вчера еще не все договорняки созрели. Почему нас, депутатов не услышали до вчерашнего вечера? Мы ничего не решаем, ни на что не влияем — мы общаемся. Проводите работу в режиме комиссии, а не в режиме договорняков. Вы переплюнули Барну, он хотя бы за 2-3 дня проводил комиссию. Вы за час до сессии рассматриваете вопрос на комиссии по изменениям в бюджет, чтобы получить галочку, что комиссия рассмотрела и нарушений бюджетного кодекса не было — это ваша цель, - сказала Татьяна Демченко.

Напомним, что на сегодня, 12 мая запланирована сессия Николаевского областного совета на рассмотрение которой вынесен проект решения о внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2020 год.