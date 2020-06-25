Депутат Николаевского областного совета из партии «Украинское объединение патриотов «Укроп» Анна Воронок заявила, что решила вступить в депутатскую группу «Оппозиционная платформа – За жизнь» из-за того, что ее главу Владимира Фроленко любят и уважают избиратели.

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Анны Воронок, перед принятием решения перейти в «ОПЗЖ» она общалась с избирателями и поняла, что они разочаровались в президенте Владимире Зеленском, его политсиле «Слуга народа» и больше доверяют партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». После этого Анна Воронок начала изучать отношение избирателей к главе депутатской группы «Оппозиционная платформа – За життя» в Николаевском областном совете Владимиру Фроленко и была, по ее словам, поражена его заслугами и успехами на округе.

— Я стала у своих избирателей на округе спрашивать: «Как вы после года президентства Владимира Зеленского оцениваете его, отдали ли бы вы снова за него голоса? А если нет, то за кого бы проголосовали?». Я стала все чаще слышать (от избирателей, - прим.), что они прислушиваются к «Оппозиционной платформе – За жизнь», избиратели говорят, что там действительно последовательные люди. У меня была эта информация. Я после стала смотреть, кто «ОПЗЖ» представляет в областном совете. Когда у нас были выезды в районы области, мы как-то посетили Баштанский район. Там мы общались с людьми относительно доверия к депутатам этого района и я была под впечатлением от уровня доверия к Владимиру Фроленко. Это действительно так. Он в 2019 году баллотировался в нардепы, даже набрал больше голосов чем его оппонент, но победил Игорь Негулевский (действующий нардеп от партии «Слуга народа», - прим.), так как больше голосов набрала его партия. Несмотря на это, он (Владимир Фроленко, - прим.) продолжает поднимать медицину в районе… В любое заведение в которое мы заезжали, будь то медицинское, или образовательное учреждение, все его знают, все знают, что он сделал. Мне это очень понравилось, — заявила Анна Воронок.

После этого Анна Воронок изучила статут и программу партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «нашла в них некоторые близкие ей вещи».

— После этого я начала знакомится со статутом партии, с программой партии. Некоторые вещи мне были близки. Вот вопрос завершение децентрализации, только логическое завершение. У нас же нынешняя власть уже предлагает свою версию децентрализации. В этом плане я ориентируюсь больше на местных лидеров, — отметила Анна Воронок.

Резюмируя причины своего перехода в «Оппозиционную платформу – За жизнь» Анна Воронок заявила, что она собирается принимать участие в местных выборах и именно эта политическая сила поможет ей стать депутатом и дальше работать на благо избирателей.

— Если говорить о предстоящих выборах и о том буду ли я баллотироваться, то я посмотрела вокруг себя, на своих коллег, кто в авторитете, спросила у людей какой партии они бы доверили и потому я определилась, что если есть хороший лидер, который для своего округа много чего сделал и если я также хочу продолжать делать что-то хорошее для своих людей, то мне нужно определиться с кем я буду. Потому я сделал такой выбор (ОПЗЖ, - прим.). У меня есть планы на выборы, так как мне кажется, что я немало сделала для Арбузинского района, поддержала микропроекты. Есть над чем работать и если мне люди поверять, то я и дальше буду работать, — резюмировала Анна Воронок.

Отметим, что Анна Воронок также отказалась отвечать на вопрос поддерживает ли она санкции против Российской Федерации и считает ли ее страной агрессором. Помимо этого он заявиляла, что прокомментирует свой переход только тогда, когда официально получит партийный билет.

Напомним, Анна Воронок перешла из партии «Украинское объединение патриотов «Укроп» и вступила в депутатскую группу «Оппозиционная платформа – За жизнь» 30 апреля 2020 года. Однако, за два месяца так и не прокомментировала причины своего перехода.

Как сообщил в своем в своем Telegram-канале главный редактор «НикВести» Олег Деренюга, 28 мая в ходе рабочего визита Юрия Бойко в Николаев, глава депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевком облсовете Владимир Фроленко представил главе партии Анну Воронок. Также он опубликовал соответсвующую фотографию, на которой у здания Николаевской ОГА стоят Владимир Фроленко, Анна Воронок, Артем Ильюк и Юрий Бойко.

Владимир Фроленко представляет Анну Воронок Юрию Бойко

Стоит отметить, что 27 апреля 2017 года депутаты Николаевского областного совета седьмого созыва проголосовали за признание Российской Федерации страной-агрессором. Среди 41 депутата, которые проголосовали «За», была и Анна Воронок.

В то же время руководство партии «Оппозиционная платформа — За Життя» неоднакратно заявляло, что Россия не является агрессором, а на востоке Украины идет гражданский конфликт.

Анна Воронок (вторая справа) вместе с коллегами после возложения цветов в День памяти и примирения 8 мая

Помимо этого, Анна Воронок уже после вступления в депутатскую группу «ОПЗЖ» 8 мая принимала участие в мероприятиях в честь Дня памяти и примирения, вместе с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко и коллегами по депутатскому корпусу.

При этом, в комментарии корреспонденту НикВести Юрий Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа — За Життя» против переписывания истории и никогда не будет праздновать навязанный властью праздник 8 мая.

— Попытки власти, в прошлые пять лет, как и попытки новой власти переписать историю, это тупик и путь в никуда. Мы никогда не пойдем на то, чтоб переписать историю и заменить День Победы 9 мая, на 8 мая, как нас уговаривала власть, — отметил Юрий Бойко.

Также Анна Воронок публикует на своей странице в социальной сети Facebook официальные заявления политической партии «Европейская солидарность» в поддержку главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко. Отметим, что Анна Воронок является помощницей Виктории Москаленко, которая в свою очередь представляет партию «Европейская солидарность».

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко комментируя вступление Анны Воронок в депутатскую группу «ОПЗЖ». Юрий Бойко заявил, что не видит в этом ничего противоречивого, а также отметил, что, скорее всего, Анна Воронок стала разделять идеологию восстановления мира и прекращения войны на Донбассе.

Напомним, глава депутатской группы политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки». Он также обвинил Максима Невенчанного в попытках навредить интересам их политической силы, вследствие работы на «непонятных людей».

Владимир Фроленко заявил, что лидер партии Юрий Бойко не давал ему полномочий заниматься политическими вопросами. Также он заявил, что он не принимает участие в подготовке областной конференции партии и подготовке команды на местные выборы, так как у него есть более важные проблемы.

Также напомним, Владимир Фроленко похвастался тем, что его наградили знаком отличия «За заслуги перед Николаевщиной» II степени. Отметим, что экс-депутат Николаевского областного совета и друг Юрия Бойко, Николай Кравченко вернул Виктории Москаленко свой орден «За заслуги перед Николаевщиной», потому что, по его словам, он не может носить его наряду с теми, кто ничего не делает для области.