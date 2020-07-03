Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.

Об этом он сказал в видеообращении к горожанам, которое опубликовал в своем Instagram.

Александр Сенкевич поблагодарил коммунальщиков и работников всех служб за оперативную реакцию.

— Эта аварийная ситуация сразу была взята под контроль. Сработали службы, предприятие «ЭЛУ автодорог» сработало быстро по его закрытию. Можно сейчас разбираться в причинах, почему это произошло, и кто виноват. Однако благодарю все службы, которые отработали в оперативном режиме и возобновили движение этим участком, — сказал он.

Мэр также призвал не искать виновных в подобных ситуациях, а скооперировать работу всех служб.

— Конечно, такие проблемы возникают, в том числе, из-за несогласованности работы городских, областных и государственных служб. Думаю, что нам надо не искать виновных, а выработать план, чтобы в будущем такого не происходило. И ремонт дорог, и ремонт мостов нужно делать согласовано и по плану, — отметил Александр Сенкевич.

Он добавил, что отсутствие скоординированной работы между службами приводит к тому, что страдают горожане.

— Проблем ежедневно становится больше: фуры, которые блокируют проезд в город, работа портов, не согласованная с городским головой, советом и вообще городскими службами. Все это приводит к одному — к тому, что николаевцы страдают постоянно и, фактически, не могут нормально жить, — сказал мэр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Сенкевич (@oleksandr.senkevich)3 Июл 2020 в 1:51 PDT

Отметим, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

Сегодня рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.