Городской голова Николаева Александр Сенкевич сомневается, что новое асфальтное покрытие на Ингульском мосту продержится долго. Он считает, что асфальт отойдет с первыми заморозками.

Об этом Александр Сенкевич заявил в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

— Что дальше будет? Нас не ставят в известность. Из того, что мы слышим от подрядчика мы слышим, что будут очищать мост, будут накладывать на него грунт, мастику и потом асфальт. Как долго это прослужит? Не знаю. Мое мнение: прослужит еще следующий год — до заморозков. Разводная часть моста металлическая, заморозки его прихватят. Металл от холода, от мороза сожмется, и эти тонны, что на него нанесут, они опять отойдут от основания, — заявил Александр Сенкевич.

Он рассказал, что недавно в Николаев приезжали представители компании, которые занимаются ремонтом покрытия разводных частей мостов. Их направили в Службу автомобильных дорог Николаевской области. Однако, как утверждает Александр Сенкевич, услуги компании там не приняли во внимание.

Городской голова считает, что сейчас главная задача — обеспечить проезжаемость на Ингульском мосту.

— Главное, чтобы привели его в проезжаемое состояние, потому что, то состояние, в котором находятся Ингульский и Варваровский мосты — просто ужасающее. Я бы очень хотел, чтобы приехал президент и посмотрел на него, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о том, что Ингульский мост поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сказал, что инцидент произошел по вине Службы автодорог области, которая не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В свою очередь, руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонт на мосту не мог стать причиной его самопроизвольного разведения.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия на Ингульском мосту — аварийного разведения.

Позже Александр Сенкевич заявил, что авария на Ингульском мосту произошла, в том числе, из-за несогласованности действий городских, областных и государственных служб.

Валерий Положенко, который раньше занимал должность директора коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» считает, что ситуацию с самопроизвольным поднятием разводной части Ингульского моста в Николаеве можно было избежать.