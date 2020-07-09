Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что падение ВВП Украины к конку года может составить 15%.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Украина», передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что в такой ситуации необходимо защитить людей и не допустить задолженности по социальным выплатам. Петр Порошенко также отметил, что атаки на независимость Национального банка Украины крайне опасны для финансовой стабильности в государстве.

«15% — это та цифра, на которую упал ВВП в 14-15 годах, когда Украина потеряла в результате оккупации Крым и Донбасс. Только причина уже — не русская оккупация, а тотальная, вопиющая некомпетентность власти. И во время этих событий, если они пытаются разрушать единственный институт в государстве, который обеспечивал низкий уровень инфляции, стабильность банковской системы, стабильность курса украинской национальной денежной единицы к доллару США, да еще и забрасывать, что курс стабилен, а инфляция низкая — это точно имеет разрушительные последствия», — отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что задолженности по зарплатам и пенсиям будут неотвратимы, если власть не изменит свои подходы.

«Падает наша внешняя торговля, падает ВВП, падает промышленное производство. Люди — предприниматели, наемные работники в первую очередь в городах, не имеют возможности заработать для себя», — отметил экс-президент.

Напомним, команда НБУ заявила о политическом давлении, травле и шантаже.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставка председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлияла на отношения Украины с международными партнерами. Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом.

Как сообщалось, стали известны кандидаты на пост будущего главы НБУ. Это Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдан Данилишин (глава совета НБУ), Владимир Лавренчук (экс-глава правления «Райффайзен банка Аваль») и Кирилл Шевченко (глава «Укргазбанка»). Напомним, что 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Накануне Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности. Поскольку увольнение главы Нацбанка происходит по представлению президента, существовала вероятность того, что Зеленский мог не согласовать заявления об отставке, что позволило бы Смолию и в дальнейшем оставаться на своей должности. Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад. Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.



