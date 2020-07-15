Глава Николаевского облатсного совета Виктория Москаленко объяснила свое участие в митинге под ГБР в поддержку экс-президента Петра Порошенко тем, что она также, как и он стала жертвой политических репрессий из-за своей проукраинской позиции.

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, 1 июля лидер «Европейской солидарности»Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого.

Во время допроса у здания ГБР проходил митинг «Нет политическим репрессиям», в котором приняли участие депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева, депутат Николаевского областного совета, глава областной партийной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа, а также глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

Митинг в поддержку экс-президента Петра Порошенко у здания ГБР

В частности, Виктория Москаленко рассказала, что решила принять участие в митинге в поддержку Петра Порошенко, поскольку он стал жертвой политических репрессий из-за своей проукраинской позиции, которую она с ним разделяет. Помимо этого, она напомнила, что такие вопросы как украинизация, развитие армии и получение Томоса стали ключевыми для украинцев только благодаря Петру Порошенко.

– Я была на этой акции, как гражданка Украины, как патриот. Во-первых, чтобы выразить свое «Нет» политическим репрессиям. Петр Порошенко – жертва репрессий на всеукраинском уровне, а я ею стала на региональном уровне. Потому я не могла не подключиться к этой акции и вновь напомнить людям, в том числе, тем, которые негативно относились к Президенту Украины, что Порошенко говорил о едином украинском языке, поднимал армию и получил томос. Это базовые вещи, за которые мы и сегодня воюем. Потому хочу спросить у тех, кто негативно относился к Порошенко, а что было неправильного в его действиях? В быту мы говорим на разных языках, но именно Порошенко внедрил месседж о том, что украинский должен быть везде и боролся за это. В 2014, когда я начинала работать, к нам пришел военный комиссар и просил помощи и собирали эту помощь по крупицам, восстанавливали военкоматы. Я свидетель всех этих событий. Многие сдувались, меняли свою позицию. У меня нет отношений, бизнес-проектов с Порошенко, это моя позиция, даже если он сам изменит свою позицию в отношение Украины, - сказала Виктория Москаленко.

Напомним, 20 мая начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак провел встречу с главой облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край», депутатом Юрием Кормышкиным по вопросу перезагрузки работы областного совета. На встрече также присутствовала помощница Москаленко Оксана Корсак и недавно назначенный первый заместитель главы облсовета Тахир Садридинов.

21 мая Виктория Москаленко заявила, что Служба безопасности Украины оказывает на нее давление с тем, чтобы она освободила занимаемую должность.

После этого заявления 22 мая Викторию Москаленко в очередной раз вызвали в Управление СБУ области.

25 мая три депутатских фракций Николаевского областного совета «Европейская Солидарность», «Батьківщина», и «УКРОП» потребовали от Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление СБУ на главу облсовета Викторию Москаленко.

26 мая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к представителям стран «Большой семерки» из-за давления на нее со стороны СБУ.